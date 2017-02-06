Безопасность Архангельской области

Фильм о деятельности Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (краткая справка)
Сегодня около 22 часов в двухэтажном деревянном доме по пр. Ленинградскому произошел пожар.
В пос. Тегроозеро Вельского района этой ночью сгорело два многоквартирных дома.
Сегодня около 3:30 на ул. Красных Маршалов в Архангельске горел старый «Опель Вектра», припаркованный вдоль улицы.
Проведение профилактических работ с газовым оборудованием обернулось пожаром.
Трагедия произошла сегодня утром на 233 км автодороги Долматово –Каргополь – Пудож. 63-летний житель г. Каргополь каждый день рано утром отвозил хлеб из пекарни в соседнюю деревню Печниково (Ватамановскую) на своей «Ладе Ларгус».
Сегодня во 2-й пожарно-спасательной части 3 ОФПС (г.Архангельск) проходят традиционные соревнования по хоккею с мячом среди пожарных и спасателей Архангельска и Северодвинска памяти пожарного Сергея РОГУШИНА, получившего смертельные ожоги при тушении пожара в жилом доме.
Неосторожность при обращении с огнем неустановленных лиц или чей-то злой умысел по «утилизации» бесхозного имущества стал причиной двух пожаров в пос. Коноша.
Сегодня около 2 часов ночи в Коноше произошел пожар в одной из квартир, где проживает семья из четверых человек.
Накануне Дня физкультурника на городском стадионе г. Каргополя Архангельской области сотрудники полиции организовали для детей зарядку на свежем воздухе и футбольный турнир.
Информационный центр УМВД России по Архангельской области предоставляет государственную услугу по выдаче архивных справок.
Сегодня в торжественной обстановке в рамках расширенного заседания коллегии регионального УМВД были вручены награды отличившимся сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел.
Информация о хищении золотых украшений общей стоимостью порядка 28 тысяч рублей из квартиры дома, расположенного по ул. Катунина в п. Катунино, поступила в полицию 13 июля текущего года.
Сегодня началось голосование в рамках финального этапа конкурса детского творчества МВД России «Полицейский Дядя Степа».
Накануне празднования 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов сотрудники УМВД России по городу Архангельску посетили ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла.
В этом году ведомственный турнир собрал 20 команд, представляющих подразделения и территориальные отделы МВД России по Архангельской области
1 мая в День весны и труда на территории региона состоялось 19 общественно-массовых мероприятий, а также 60 мероприятий, посвященных празднованию Светлого Христова Воскресения, Пасхи, в которых по данным сотрудников органов внутренних дел приняли участие около 20 тысяч человек.
Информация о ледовых переправах на 03.02.2017
Телефоны экстренных служб для абонентов всех операторов мобильной связи Архангельской области
112 — единая служба спасения;
101 — служба пожарной охраны;
102 — полиция;
103 — скорая медицинская помощь;
104 — аварийная служба газовой сети.
Телефоны доверия
8 8182 216-428 — УМВД России по Архангельской области;
8 8182 421-616 — региональное управление ФСКН России по Архангельской области;
8 8182 299-999 — ГУ МЧС России по Архангельской области.
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Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области