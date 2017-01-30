Безопасность Архангельской области

Фильм о деятельности Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (краткая справка)
Накануне утром в пос. Шунема в 25 км от Вельска произошел пожар в частном жилом доме.
25 января в правительстве области подвели итоги деятельности системы реагирования на чрезвычайные ситуации за 2016 год. В областном центре собрались представители всех пожарно-спасательных подразделений Поморья, иных оперативных служб, муниципальных образований.
Заинтересовать учеников начальных классов и воспитанников дошкольных учреждений Котласского района совсем, казалось бы, недетской темой соблюдения правил пожарной безопасности в лесу представляется непростым делом.
В целом по Архангельской области в ночь с пятницы на субботу ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, ночью на северо-востоке области умеренный снег, ветер южных направлений от тихого 0-5 м/с в южных районах до умеренного 7-12 м/с в северных. Температура ночью -3,-8°, при прояснениях -13,-18°; днем в субботу, 28 января +1,-4°.
…а потому первыми показали пример профилактической работы. Сегодня министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко и сотрудник Главного управления МЧС России по Архангельской области Дмитрий Чистяков посетили 6-ю гимназию г.Архангельска.
Несмотря ни на какие морозы, любители зимней рыбалки при любой погоде предпочитают отдыхать с удочкой на водоемах. Не стоит при этом забывать, что любое пребывание на льду всегда таит опасность.
Компания из Вологодской области, занимающаяся газификацией объектов, системами водоснабжения и канализации, проводила работы по бурению водяной скважины на окраине Северодвинска.
Накануне вечером на 113 км автодороги Архангельск – Пинега – Мезень в Холмогорском районе столкнулись два автомобиля. «Рено Логан», в котором находились водитель и его жена, двигался из Мезени, навстречу ему шел бензовоз «КАМАЗ».
Накануне Дня физкультурника на городском стадионе г. Каргополя Архангельской области сотрудники полиции организовали для детей зарядку на свежем воздухе и футбольный турнир.
Информационный центр УМВД России по Архангельской области предоставляет государственную услугу по выдаче архивных справок.
Сегодня в торжественной обстановке в рамках расширенного заседания коллегии регионального УМВД были вручены награды отличившимся сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел.
Информация о хищении золотых украшений общей стоимостью порядка 28 тысяч рублей из квартиры дома, расположенного по ул. Катунина в п. Катунино, поступила в полицию 13 июля текущего года.
Сегодня началось голосование в рамках финального этапа конкурса детского творчества МВД России «Полицейский Дядя Степа».
Накануне празднования 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов сотрудники УМВД России по городу Архангельску посетили ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла.
В этом году ведомственный турнир собрал 20 команд, представляющих подразделения и территориальные отделы МВД России по Архангельской области
1 мая в День весны и труда на территории региона состоялось 19 общественно-массовых мероприятий, а также 60 мероприятий, посвященных празднованию Светлого Христова Воскресения, Пасхи, в которых по данным сотрудников органов внутренних дел приняли участие около 20 тысяч человек.
Информация о ледовых переправах на 23.01.2017
Телефоны экстренных служб для абонентов всех операторов мобильной связи Архангельской области
112 — единая служба спасения;
101 — служба пожарной охраны;
102 — полиция;
103 — скорая медицинская помощь;
104 — аварийная служба газовой сети.
Телефоны доверия
8 8182 216-428 — УМВД России по Архангельской области;
8 8182 421-616 — региональное управление ФСКН России по Архангельской области;
8 8182 299-999 — ГУ МЧС России по Архангельской области.
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Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области