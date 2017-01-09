Безопасность Архангельской области

За время новогодних праздников, когда температура в Архангельской области опускалась до -48 градусов, пожарные ОГПС-16 Холмогорского района оказали помощь трем водителям, замерзающим на трассе М-8. Людей подвела техника, не выдержавшая холодов, и собственная самонадеянность - не по сезону легкая одежда и неготовность к возможным нештатным ситуациям на дороге.