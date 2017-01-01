Безопасность Архангельской области

Фильм о деятельности Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (краткая справка)
Ночью и днем 31 декабря по всем группам районов ожидается юго-западный и западный ветер порывами 15-20 м/с. Ночью сильный снег, мокрый снег, метель, гололед! С 1 января ожидается похолодание до -9 градусов, в последующем синоптики ожидают установление морозной погоды.
Деревня Пятково, как и еще несколько соседних крупных деревень, находится рядом с автодорогой М-8, в 20 км от райцентра, с. Холмогоры. Еще до одного ближайшего населенного пункта, пос. Брин-Наволок, расстояние примерно такое же. Пожарные подразделения прибывают сюда с опозданием, не укладываясь в установленный норматив для сельской местности – 20 минут.
Владельцы двухкомнатной квартиры в двухэтажном деревянном доме на ул. Катарина в Архангельске чудом не погибли и не остались без крыши над головой в результате пожара.
С наступлением заморозков и в преддверии Новогодних праздников в Вилегодском районе Архангельской области сотрудниками ПЧ №28 ГКУ Архангельской области «ОГПС №7» решено было в очередной раз особое внимание уделить профилактике бытовых пожаров в частном секторе. И решение это не было случайным.
С 01 января 2017 года вступает в законную силу Административный регламент МЧС России предоставления государственной услуги по государственной регистрации маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России
27 декабря, конец уроков, учащиеся средней школы №34 (Исакогорский округ г.Архангельска) в ожидании новогоднего представления с нетерпением досиживают свой последний урок. Вот оно, заветное время, когда еще 5 минут - все пойдут резвиться у новогодней елки с дедом Морозом и Снегурочкой. Но что-то пошло не так - сработала пожарная сигнализация и система оповещения настойчиво потребовала всем покинуть помещение.
23 декабря 2016 года учащиеся второго созданного в Пинежской средней школе кадетского класса «Юный спасатель» были торжественно приняты в кадеты. Данное мероприятие, посвящение в кадеты, было приурочено к профессиональному празднику спасателей – 27 декабря.
Список мест для безопасного запуска пиротехнических изделий в период проведения новогодних праздников
Накануне Дня физкультурника на городском стадионе г. Каргополя Архангельской области сотрудники полиции организовали для детей зарядку на свежем воздухе и футбольный турнир.
Информационный центр УМВД России по Архангельской области предоставляет государственную услугу по выдаче архивных справок.
Сегодня в торжественной обстановке в рамках расширенного заседания коллегии регионального УМВД были вручены награды отличившимся сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел.
Информация о хищении золотых украшений общей стоимостью порядка 28 тысяч рублей из квартиры дома, расположенного по ул. Катунина в п. Катунино, поступила в полицию 13 июля текущего года.
Сегодня началось голосование в рамках финального этапа конкурса детского творчества МВД России «Полицейский Дядя Степа».
Накануне празднования 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов сотрудники УМВД России по городу Архангельску посетили ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла.
В этом году ведомственный турнир собрал 20 команд, представляющих подразделения и территориальные отделы МВД России по Архангельской области
1 мая в День весны и труда на территории региона состоялось 19 общественно-массовых мероприятий, а также 60 мероприятий, посвященных празднованию Светлого Христова Воскресения, Пасхи, в которых по данным сотрудников органов внутренних дел приняли участие около 20 тысяч человек.
Информация о ледовых переправах на 27.12.2016
Новогодние советы от спасателей
Телефоны экстренных служб для абонентов всех операторов мобильной связи Архангельской области
112 — единая служба спасения;
101 — служба пожарной охраны;
102 — полиция;
103 — скорая медицинская помощь;
104 — аварийная служба газовой сети.
Телефоны доверия
8 8182 216-428 — УМВД России по Архангельской области;
8 8182 421-616 — региональное управление ФСКН России по Архангельской области;
8 8182 299-999 — ГУ МЧС России по Архангельской области.
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Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области