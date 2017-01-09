Безопасность Архангельской области

Фильм о деятельности Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (краткая справка)
Жильцы одного из многоквартирных двухэтажных домов в Коноше сегодня ранним утром сообщили в экстренные службы о предполагаемом взрыве на верхнем этаже кирпичной двухэтажки.
Сегодня ночью в дер. Заболотье Холмогорского района произошел пожар, в результате которого погибли два человека.
Накануне поздним вечером в г. Архангельске на ул. Набережная Северной Двины загорелся нежилой двухэтажный дом.
Пожарные дознаватели выясняют обстоятельства пожара, произошедшего в ночь с 31 декабря на 1 января в пос. Савинский Плесецкого района.
За время новогодних праздников, когда температура в Архангельской области опускалась до -48 градусов, пожарные ОГПС-16 Холмогорского района оказали помощь трем водителям, замерзающим на трассе М-8. Людей подвела техника, не выдержавшая холодов, и собственная самонадеянность - не по сезону легкая одежда и неготовность к возможным нештатным ситуациям на дороге.
7 января вечером на автодороге Архангельск - Северодвинск около пос. Рикасиха столкнулись три иномарки: Toyota Corolla, Skoda Yeti и Nissan X-Trail.
Сообщение о пожаре в д. Степычевская МО «Шеговарское» поступило сегодня около 3 часов ночи.
ЧП произошло сегодня около 16 часов в пятиэтажном доме на ул. 23 гвардейской дивизии в г. Архангельске.
Накануне Дня физкультурника на городском стадионе г. Каргополя Архангельской области сотрудники полиции организовали для детей зарядку на свежем воздухе и футбольный турнир.
Информационный центр УМВД России по Архангельской области предоставляет государственную услугу по выдаче архивных справок.
Сегодня в торжественной обстановке в рамках расширенного заседания коллегии регионального УМВД были вручены награды отличившимся сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел.
Информация о хищении золотых украшений общей стоимостью порядка 28 тысяч рублей из квартиры дома, расположенного по ул. Катунина в п. Катунино, поступила в полицию 13 июля текущего года.
Сегодня началось голосование в рамках финального этапа конкурса детского творчества МВД России «Полицейский Дядя Степа».
Накануне празднования 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов сотрудники УМВД России по городу Архангельску посетили ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла.
В этом году ведомственный турнир собрал 20 команд, представляющих подразделения и территориальные отделы МВД России по Архангельской области
1 мая в День весны и труда на территории региона состоялось 19 общественно-массовых мероприятий, а также 60 мероприятий, посвященных празднованию Светлого Христова Воскресения, Пасхи, в которых по данным сотрудников органов внутренних дел приняли участие около 20 тысяч человек.
Информация о ледовых переправах на 09.01.2017
Новогодние советы от спасателей
Телефоны экстренных служб для абонентов всех операторов мобильной связи Архангельской области
112 — единая служба спасения;
101 — служба пожарной охраны;
102 — полиция;
103 — скорая медицинская помощь;
104 — аварийная служба газовой сети.
Телефоны доверия
8 8182 216-428 — УМВД России по Архангельской области;
8 8182 421-616 — региональное управление ФСКН России по Архангельской области;
8 8182 299-999 — ГУ МЧС России по Архангельской области.
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Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области