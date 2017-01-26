Безопасность Архангельской области

Фильм о деятельности Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (краткая справка)
По информации от ФГБУ «Северное УГМС» во второй половине ночи и днем 26 января по всем группам районов Архангельской области ожидается усиление юго-западного и западного ветра порывами 17-22 м/с, местами сильный снег, гололед, налипание мокрого снега на проводах.
Сегодня около 10:30 в пос. Плесецк на ул. Юбилейной загорелось кафе «Фаэтон».
Есть женщины в русских селеньях! – актуальность некрасовского стихотворения на собственном примере доказала жительница пос. Боброво Приморского района.
Сегодня в 5:04 сработала пожарная сигнализация в отделении ПАО «Ростелеком» (г. Котлас, ул. Невского).
26 января 2017 г. в Архангельской области прогнозируется оттепель до +1°С. При температуре воздуха - 2°С и выше на кровлях начинаются процессы схода снега и наледи.
Архангельская область никогда не относилась к лавиноопасным регионам. Нет у нас ни гор, ни сопок, с которых может сойти снежная масса, именуемая лавиной. Но факты гибели детей под снегом в природной среде у нас всё-таки были.
Ранним утром в субботу в Главное управление МЧС России по Архангельской области обратились представители передвижного дельфинария, установленного на пр. Ленинградском в Архангельске.
Два ДТП произошло сегодня утром в Архангельской области, одно из них – со смертельным исходом.
Накануне Дня физкультурника на городском стадионе г. Каргополя Архангельской области сотрудники полиции организовали для детей зарядку на свежем воздухе и футбольный турнир.
Информационный центр УМВД России по Архангельской области предоставляет государственную услугу по выдаче архивных справок.
Сегодня в торжественной обстановке в рамках расширенного заседания коллегии регионального УМВД были вручены награды отличившимся сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел.
Информация о хищении золотых украшений общей стоимостью порядка 28 тысяч рублей из квартиры дома, расположенного по ул. Катунина в п. Катунино, поступила в полицию 13 июля текущего года.
Сегодня началось голосование в рамках финального этапа конкурса детского творчества МВД России «Полицейский Дядя Степа».
Накануне празднования 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов сотрудники УМВД России по городу Архангельску посетили ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла.
В этом году ведомственный турнир собрал 20 команд, представляющих подразделения и территориальные отделы МВД России по Архангельской области
1 мая в День весны и труда на территории региона состоялось 19 общественно-массовых мероприятий, а также 60 мероприятий, посвященных празднованию Светлого Христова Воскресения, Пасхи, в которых по данным сотрудников органов внутренних дел приняли участие около 20 тысяч человек.
Информация о ледовых переправах на 23.01.2017
Телефоны экстренных служб для абонентов всех операторов мобильной связи Архангельской области
112 — единая служба спасения;
101 — служба пожарной охраны;
102 — полиция;
103 — скорая медицинская помощь;
104 — аварийная служба газовой сети.
Телефоны доверия
8 8182 216-428 — УМВД России по Архангельской области;
8 8182 421-616 — региональное управление ФСКН России по Архангельской области;
8 8182 299-999 — ГУ МЧС России по Архангельской области.
|
Январь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
Автор проекта
При поддержке
Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области