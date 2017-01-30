Безопасность Архангельской области

В целом по Архангельской области в ночь с пятницы на субботу ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, ночью на северо-востоке области умеренный снег, ветер южных направлений от тихого 0-5 м/с в южных районах до умеренного 7-12 м/с в северных. Температура ночью -3,-8°, при прояснениях -13,-18°; днем в субботу, 28 января +1,-4°.