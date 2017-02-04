Безопасность Архангельской области

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Суббота, 04 Февраль 2017

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Поиски заблудившегося в лесу 7 летнего мальчика 

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Последние новости

Четыре человека погибли при ДТП в Каргопольском районе
03.02.17

Трагедия произошла сегодня утром на 233 км автодороги Долматово –Каргополь – Пудож. 63-летний житель г. Каргополь каждый день рано утром отвозил хлеб из пекарни в соседнюю деревню Печниково (Ватамановскую) на своей «Ладе Ларгус».

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Турнир по хоккею с мячом в память пожарного Сергея Рогушина проводят огнеборцы Архангельска
03.02.17

Сегодня во 2-й пожарно-спасательной части 3 ОФПС (г.Архангельск) проходят традиционные соревнования по хоккею с мячом среди пожарных и спасателей Архангельска и Северодвинска памяти пожарного Сергея РОГУШИНА, получившего смертельные ожоги при тушении пожара в жилом доме.

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В Коноше горел расселенный дом и брошенная машина
03.02.17

Неосторожность при обращении с огнем неустановленных лиц или чей-то злой умысел по «утилизации» бесхозного имущества стал причиной двух пожаров в пос. Коноша.

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Котельное оборудование дало сбой. Пожар едва не унес жизнь семьи в Коноше
02.02.17

Сегодня около 2 часов ночи в Коноше произошел пожар в одной из квартир, где проживает семья из четверых человек.

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Женщина получила смертельные травмы из-за вспыхнувшей на ней одежды
02.02.17

Пожарным нередко приходится сталкиваться с происшествиями, когда объектом пожара становится… человек.

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Курильщика спасли от гибели при пожаре
02.02.17

Накануне днем в пожарную охрану обратились жители пятиэтажного дома по ул. Цементников в пос. Савинский Плесецкого района. Люди жаловались на сильный запах дыма.

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На границе Архангельской области и Карелии сгорела фура с продуктами
02.02.17

На автодороге Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож в Каргопольском районе, в километре от границы с республикой Карелия, накануне около 16 часов загорелся грузовой автомобиль «Freightliner».

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Учения по спасанию людей с высоты провели пожарные Архангельска
01.02.17

В Архангельске огнеборцы проводят учения по спасанию людей при тушении пожаров в многоэтажных зданиях. Для одного из испытаний пожарные выбрали 9-этажный жилой дом по пр. Дзержинского, для другого – новостройку на Ленинградском проспекте.

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на 112

Новости УМВД, РУФСКН, СК

В рамках акции «Зарядка со стражем порядка» в городе Каргополе Архангельской области полицейские провели несколько футбольных матчей с детьми
08.08.16

Накануне Дня физкультурника на городском стадионе г. Каргополя Архангельской области сотрудники полиции организовали для детей зарядку на свежем воздухе и футбольный турнир.

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О предоставлении УМВД России по Архангельской области государственной услуги по выдаче архивных справок
25.07.16

Информационный центр УМВД России по Архангельской области предоставляет государственную услугу по выдаче архивных справок.

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В УМВД России по Архангельской области наградили отличившихся сотрудников
21.07.16

Сегодня в торжественной обстановке в рамках расширенного заседания коллегии регионального УМВД были вручены награды отличившимся сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел.

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Сотрудники полиции раскрыли кражу ювелирных украшений
20.07.16

Информация о хищении золотых украшений общей стоимостью порядка 28 тысяч рублей из квартиры дома, расположенного по ул. Катунина в п. Катунино, поступила в полицию 13 июля текущего года.

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Ребята из г. Котласа Архангельской области вышли в финал Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа» (видео)
20.05.16

Сегодня началось голосование в рамках финального этапа конкурса детского творчества МВД России «Полицейский Дядя Степа».

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Сотрудники УМВД России по городу Архангельску побывали в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны
08.05.16

Накануне празднования 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов сотрудники УМВД России по городу Архангельску посетили ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла.

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В Архангельске завершился очередной этап спартакиады УМВД России по Архангельской области – чемпионат по волейболу
05.05.16

В этом году ведомственный турнир собрал 20 команд, представляющих подразделения и территориальные отделы МВД России по Архангельской области

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Сотрудники УМВД России по Архангельской области обеспечили правопорядок при проведении мероприятий, посвященных празднованию 1 мая и православной Пасхи
03.05.16

1 мая в День весны и труда на территории региона состоялось 19 общественно-массовых мероприятий, а также 60 мероприятий, посвященных празднованию Светлого Христова Воскресения, Пасхи, в которых по данным сотрудников органов внутренних дел приняли участие около 20 тысяч человек.

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Концерт фронтовой бригады 2

 

 

 

Безопасность Архангельской области

Информация о ледовых переправах на 30.01.2017

pereprava

Телефоны экстренных служб для абонентов всех операторов мобильной связи Архангельской области

112 — единая служба спасения;
101 — служба пожарной охраны;
102 — полиция;
103 — скорая медицинская помощь;
104 — аварийная служба газовой сети.

Телефоны доверия

8 8182 216-428 — УМВД России по Архангельской области;
8 8182 421-616 — региональное управление ФСКН России по Архангельской области;
8 8182 299-999 — ГУ МЧС России по Архангельской области.

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708-й на связи

Программа ГИБДД УМВД России по г.Архангельску

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Автор проекта

Игорь ГРИГОРЬЕВ

При поддержке

Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области