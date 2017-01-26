Безопасность Архангельской области

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Четверг, 26 Январь 2017

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Последние новости

Архангельскую область ждет испытание ветром и снегопадом. Шторм-предупреждение на 26 января
25.01.17

По информации от ФГБУ «Северное УГМС» во второй половине ночи и днем 26 января по всем группам районов Архангельской области ожидается усиление юго-западного и западного ветра порывами 17-22 м/с, местами сильный снег, гололед, налипание мокрого снега на проводах.

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В Плесецке горело кафе
25.01.17

Сегодня около 10:30 в пос. Плесецк на ул. Юбилейной загорелось кафе «Фаэтон».

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Пожилая женщина спасла соседку при пожаре
25.01.17

Есть женщины в русских селеньях! – актуальность некрасовского стихотворения на собственном примере доказала жительница пос. Боброво Приморского района.

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В Котласе произошел пожар на объекте телекоммуникационной компании
25.01.17

Сегодня в 5:04 сработала пожарная сигнализация в отделении ПАО «Ростелеком» (г. Котлас, ул. Невского).

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Приближается оттепель – самое время падения с крыш снежных глыб и сосулек
24.01.17

26 января 2017 г. в Архангельской области прогнозируется оттепель до +1°С. При температуре воздуха - 2°С и выше на кровлях начинаются процессы схода снега и наледи.

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Смертельные снежные ловушки. Как уберечь детей от трагедии
24.01.17

Архангельская область никогда не относилась к лавиноопасным регионам. Нет у нас ни гор, ни сопок, с которых может сойти снежная масса, именуемая лавиной. Но факты гибели детей под снегом в природной среде у нас всё-таки были.

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Пожарные помогли очистить от снега дельфинарий
24.01.17

Ранним утром в субботу в Главное управление МЧС России по Архангельской области обратились представители передвижного дельфинария, установленного на пр. Ленинградском в Архангельске.

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Мужчина погиб в результате столкновения легковушки и «КАМАЗа»
24.01.17

Два ДТП произошло сегодня утром в Архангельской области, одно из них – со смертельным исходом.

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на 112

Новости УМВД, РУФСКН, СК

В рамках акции «Зарядка со стражем порядка» в городе Каргополе Архангельской области полицейские провели несколько футбольных матчей с детьми
08.08.16

Накануне Дня физкультурника на городском стадионе г. Каргополя Архангельской области сотрудники полиции организовали для детей зарядку на свежем воздухе и футбольный турнир.

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О предоставлении УМВД России по Архангельской области государственной услуги по выдаче архивных справок
25.07.16

Информационный центр УМВД России по Архангельской области предоставляет государственную услугу по выдаче архивных справок.

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В УМВД России по Архангельской области наградили отличившихся сотрудников
21.07.16

Сегодня в торжественной обстановке в рамках расширенного заседания коллегии регионального УМВД были вручены награды отличившимся сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел.

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Сотрудники полиции раскрыли кражу ювелирных украшений
20.07.16

Информация о хищении золотых украшений общей стоимостью порядка 28 тысяч рублей из квартиры дома, расположенного по ул. Катунина в п. Катунино, поступила в полицию 13 июля текущего года.

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Ребята из г. Котласа Архангельской области вышли в финал Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа» (видео)
20.05.16

Сегодня началось голосование в рамках финального этапа конкурса детского творчества МВД России «Полицейский Дядя Степа».

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Сотрудники УМВД России по городу Архангельску побывали в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны
08.05.16

Накануне празднования 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов сотрудники УМВД России по городу Архангельску посетили ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла.

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В Архангельске завершился очередной этап спартакиады УМВД России по Архангельской области – чемпионат по волейболу
05.05.16

В этом году ведомственный турнир собрал 20 команд, представляющих подразделения и территориальные отделы МВД России по Архангельской области

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Сотрудники УМВД России по Архангельской области обеспечили правопорядок при проведении мероприятий, посвященных празднованию 1 мая и православной Пасхи
03.05.16

1 мая в День весны и труда на территории региона состоялось 19 общественно-массовых мероприятий, а также 60 мероприятий, посвященных празднованию Светлого Христова Воскресения, Пасхи, в которых по данным сотрудников органов внутренних дел приняли участие около 20 тысяч человек.

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Концерт фронтовой бригады 2

 

 

 

Безопасность Архангельской области

Информация о ледовых переправах на 23.01.2017

pereprava

Телефоны экстренных служб для абонентов всех операторов мобильной связи Архангельской области

112 — единая служба спасения;
101 — служба пожарной охраны;
102 — полиция;
103 — скорая медицинская помощь;
104 — аварийная служба газовой сети.

Телефоны доверия

8 8182 216-428 — УМВД России по Архангельской области;
8 8182 421-616 — региональное управление ФСКН России по Архангельской области;
8 8182 299-999 — ГУ МЧС России по Архангельской области.

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708-й на связи

Программа ГИБДД УМВД России по г.Архангельску

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Автор проекта

Игорь ГРИГОРЬЕВ

При поддержке

Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области