Безопасность Архангельской области

Деревня Пятково, как и еще несколько соседних крупных деревень, находится рядом с автодорогой М-8, в 20 км от райцентра, с. Холмогоры. Еще до одного ближайшего населенного пункта, пос. Брин-Наволок, расстояние примерно такое же. Пожарные подразделения прибывают сюда с опозданием, не укладываясь в установленный норматив для сельской местности – 20 минут.