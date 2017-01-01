Безопасность Архангельской области

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Воскресенье, 01 Январь 2017

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Поиски заблудившегося в лесу 7 летнего мальчика 

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Последние новости

Актуальный прогноз от спасателей и синоптиков на Новый год
31.12.16

Ночью и днем 31 декабря по всем группам районов ожидается юго-западный и западный ветер порывами 15-20 м/с. Ночью сильный снег, мокрый снег, метель, гололед! С 1 января ожидается похолодание до -9 градусов, в последующем синоптики ожидают установление морозной погоды.

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В Холмогорском районе открыли новый пожарный пост и учебный центр для пожарных
28.12.16

Деревня Пятково, как и еще несколько соседних крупных деревень, находится рядом с автодорогой М-8, в 20 км от райцентра, с. Холмогоры. Еще до одного ближайшего населенного пункта, пос. Брин-Наволок, расстояние примерно такое же. Пожарные подразделения прибывают сюда с опозданием, не укладываясь в установленный норматив для сельской местности – 20 минут.

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Супружеская пара едва не погибла, отмечая покупку квартиры
28.12.16

Владельцы двухкомнатной квартиры в двухэтажном деревянном доме на ул. Катарина в Архангельске чудом не погибли и не остались без крыши над головой в результате пожара.

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Вилегодский район: пожарная профилактика в преддверии новогодних праздников
28.12.16

С наступлением заморозков и в преддверии Новогодних праздников в Вилегодском районе Архангельской области сотрудниками ПЧ №28 ГКУ Архангельской области «ОГПС №7» решено было в очередной раз особое внимание уделить профилактике бытовых пожаров в частном секторе. И решение это не было случайным.

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Об изменениях в распорядке работы подразделений ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Архангельской области» по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации в 2017 году
28.12.16

С 01 января 2017 года вступает в законную силу Административный регламент МЧС России предоставления государственной услуги по государственной регистрации маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России

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В ожидании новогоднего представления. В Исакогорском округе Архангельска провели «новогоднюю» тренировку по эвакуации школы
28.12.16

27 декабря, конец уроков, учащиеся средней школы №34 (Исакогорский округ г.Архангельска) в ожидании новогоднего представления с нетерпением досиживают свой последний урок. Вот оно, заветное время, когда еще 5 минут - все пойдут резвиться у новогодней елки с дедом Морозом и Снегурочкой. Но что-то пошло не так - сработала пожарная сигнализация и система оповещения настойчиво потребовала всем покинуть помещение.

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5-классников Пинежской средней школы приняли в кадеты-спасатели
28.12.16

23 декабря 2016 года учащиеся второго созданного в Пинежской средней школе кадетского класса «Юный спасатель» были торжественно приняты в кадеты. Данное мероприятие, посвящение в кадеты, было приурочено к профессиональному празднику спасателей – 27 декабря.

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В Архангельской области определены места для безопасного запуска пиротехнических изделий в период проведения новогодних праздников
27.12.16

Список мест для безопасного запуска пиротехнических изделий в период проведения новогодних праздников

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на 112

Новости УМВД, РУФСКН, СК

В рамках акции «Зарядка со стражем порядка» в городе Каргополе Архангельской области полицейские провели несколько футбольных матчей с детьми
08.08.16

Накануне Дня физкультурника на городском стадионе г. Каргополя Архангельской области сотрудники полиции организовали для детей зарядку на свежем воздухе и футбольный турнир.

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О предоставлении УМВД России по Архангельской области государственной услуги по выдаче архивных справок
25.07.16

Информационный центр УМВД России по Архангельской области предоставляет государственную услугу по выдаче архивных справок.

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В УМВД России по Архангельской области наградили отличившихся сотрудников
21.07.16

Сегодня в торжественной обстановке в рамках расширенного заседания коллегии регионального УМВД были вручены награды отличившимся сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел.

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Сотрудники полиции раскрыли кражу ювелирных украшений
20.07.16

Информация о хищении золотых украшений общей стоимостью порядка 28 тысяч рублей из квартиры дома, расположенного по ул. Катунина в п. Катунино, поступила в полицию 13 июля текущего года.

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Ребята из г. Котласа Архангельской области вышли в финал Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа» (видео)
20.05.16

Сегодня началось голосование в рамках финального этапа конкурса детского творчества МВД России «Полицейский Дядя Степа».

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Сотрудники УМВД России по городу Архангельску побывали в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны
08.05.16

Накануне празднования 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов сотрудники УМВД России по городу Архангельску посетили ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла.

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В Архангельске завершился очередной этап спартакиады УМВД России по Архангельской области – чемпионат по волейболу
05.05.16

В этом году ведомственный турнир собрал 20 команд, представляющих подразделения и территориальные отделы МВД России по Архангельской области

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Сотрудники УМВД России по Архангельской области обеспечили правопорядок при проведении мероприятий, посвященных празднованию 1 мая и православной Пасхи
03.05.16

1 мая в День весны и труда на территории региона состоялось 19 общественно-массовых мероприятий, а также 60 мероприятий, посвященных празднованию Светлого Христова Воскресения, Пасхи, в которых по данным сотрудников органов внутренних дел приняли участие около 20 тысяч человек.

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Концерт фронтовой бригады 2

 

 

 

Безопасность Архангельской области

Информация о ледовых переправах на 27.12.2016

pereprava

Новогодние советы от спасателей

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Телефоны экстренных служб для абонентов всех операторов мобильной связи Архангельской области

112 — единая служба спасения;
101 — служба пожарной охраны;
102 — полиция;
103 — скорая медицинская помощь;
104 — аварийная служба газовой сети.

Телефоны доверия

8 8182 216-428 — УМВД России по Архангельской области;
8 8182 421-616 — региональное управление ФСКН России по Архангельской области;
8 8182 299-999 — ГУ МЧС России по Архангельской области.

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708-й на связи

Программа ГИБДД УМВД России по г.Архангельску

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Автор проекта

Игорь ГРИГОРЬЕВ

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Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области