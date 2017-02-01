Безопасность Архангельской области

Фильм о деятельности Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (краткая справка)
В Архангельске огнеборцы проводят учения по спасанию людей при тушении пожаров в многоэтажных зданиях. Для одного из испытаний пожарные выбрали 9-этажный жилой дом по пр. Дзержинского, для другого – новостройку на Ленинградском проспекте.
Сегодня ночью в пятиэтажном доме по ул. Солнечной в Новодвинске произошел пожар. Горела входная дверь в одну из квартир на 3 этаже, где проживает молодой человек с матерью.
Авария, ставшая следствием другого ДТП, произошла сегодня около 9 часов утра на автодороге Архангельск – Северодвинск, в районе пос. Зеленец.
Сегодня около 5 часов утра на ул. Партизанской в Северном округе загорелся автомобиль «ГАЗ-66», припаркованный во дворе рядом с многоквартирными домами.
Четырехэтажный кирпичный дом по ул. У. Громовой в Котласе сейчас имеет централизованное отопление, но раньше в каждой квартире были установлены печи.
Результаты проведения онлайн опроса граждан по вопросам пожарной безопасности, проведенного Архангельским областным отделением ВДПО
Обильные снегопады напрямую влияют на пожаротушение. Об этом сегодня рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Архангельской области (по государственной противопожарной службе) Александр ГУЩИН.
Накануне вечером в г. Онега произошел пожар в здании ОАО «Онегалес» на ул. Шаревского.
Накануне Дня физкультурника на городском стадионе г. Каргополя Архангельской области сотрудники полиции организовали для детей зарядку на свежем воздухе и футбольный турнир.
Информационный центр УМВД России по Архангельской области предоставляет государственную услугу по выдаче архивных справок.
Сегодня в торжественной обстановке в рамках расширенного заседания коллегии регионального УМВД были вручены награды отличившимся сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел.
Информация о хищении золотых украшений общей стоимостью порядка 28 тысяч рублей из квартиры дома, расположенного по ул. Катунина в п. Катунино, поступила в полицию 13 июля текущего года.
Сегодня началось голосование в рамках финального этапа конкурса детского творчества МВД России «Полицейский Дядя Степа».
Накануне празднования 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов сотрудники УМВД России по городу Архангельску посетили ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла.
В этом году ведомственный турнир собрал 20 команд, представляющих подразделения и территориальные отделы МВД России по Архангельской области
1 мая в День весны и труда на территории региона состоялось 19 общественно-массовых мероприятий, а также 60 мероприятий, посвященных празднованию Светлого Христова Воскресения, Пасхи, в которых по данным сотрудников органов внутренних дел приняли участие около 20 тысяч человек.
Информация о ледовых переправах на 30.01.2017
Телефоны экстренных служб для абонентов всех операторов мобильной связи Архангельской области
112 — единая служба спасения;
101 — служба пожарной охраны;
102 — полиция;
103 — скорая медицинская помощь;
104 — аварийная служба газовой сети.
Телефоны доверия
8 8182 216-428 — УМВД России по Архангельской области;
8 8182 421-616 — региональное управление ФСКН России по Архангельской области;
8 8182 299-999 — ГУ МЧС России по Архангельской области.
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Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области