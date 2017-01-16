Безопасность Архангельской области

Фильм о деятельности Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (краткая справка)
В ночь с 18 на 19 января проводится православный праздник Крещение Господне. Традиционно будут организованы крещенские иордани. В этом году к открытию планируется 36 купелей, что на одну меньше, чем в прошлом году.
В ночь на 15 января в двух городах Архангельской области произошли пожары, на которых были спасены два человека.
14 января в д. Левковка (Заостровье, Приморский район) произошел пожар в частном столярном цехе.
Накануне около 22 часов вечера на автодороге Архангельск – Северодвинск, в районе д. Тойнокурье, столкнулись два автомобиля.
В конце ноября прошлого года в Коноше сдали в эксплуатацию несколько трехэтажных кирпичных домов в рамках реализации областной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». В одной из новостроек на пр. Октябрьском сегодня ночью произошел пожар.
Накануне днем произошел пожар на автозаправочной станции на 134 км автодороги М-8, в пос. Брин-Наволок Холмогорского района.
По данным специалистов Архангельского Гидрометцентра в предстоящие дни Архангельская область по-прежнему будет находиться под влиянием циклонов.
В субботу ранним утром произошел пожар в частном деревянном доме по ул. Володарского в Архангельске.
Накануне Дня физкультурника на городском стадионе г. Каргополя Архангельской области сотрудники полиции организовали для детей зарядку на свежем воздухе и футбольный турнир.
Информационный центр УМВД России по Архангельской области предоставляет государственную услугу по выдаче архивных справок.
Сегодня в торжественной обстановке в рамках расширенного заседания коллегии регионального УМВД были вручены награды отличившимся сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел.
Информация о хищении золотых украшений общей стоимостью порядка 28 тысяч рублей из квартиры дома, расположенного по ул. Катунина в п. Катунино, поступила в полицию 13 июля текущего года.
Сегодня началось голосование в рамках финального этапа конкурса детского творчества МВД России «Полицейский Дядя Степа».
Накануне празднования 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов сотрудники УМВД России по городу Архангельску посетили ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла.
В этом году ведомственный турнир собрал 20 команд, представляющих подразделения и территориальные отделы МВД России по Архангельской области
1 мая в День весны и труда на территории региона состоялось 19 общественно-массовых мероприятий, а также 60 мероприятий, посвященных празднованию Светлого Христова Воскресения, Пасхи, в которых по данным сотрудников органов внутренних дел приняли участие около 20 тысяч человек.
Информация о ледовых переправах на 10.01.2017
Телефоны экстренных служб для абонентов всех операторов мобильной связи Архангельской области
112 — единая служба спасения;
101 — служба пожарной охраны;
102 — полиция;
103 — скорая медицинская помощь;
104 — аварийная служба газовой сети.
Телефоны доверия
8 8182 216-428 — УМВД России по Архангельской области;
8 8182 421-616 — региональное управление ФСКН России по Архангельской области;
8 8182 299-999 — ГУ МЧС России по Архангельской области.
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Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области