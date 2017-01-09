Безопасность Архангельской области

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Понедельник, 09 Январь 2017

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Поиски заблудившегося в лесу 7 летнего мальчика 

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Фильм о деятельности Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (краткая справка)

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Последние новости

Опасность современных отопительных систем: разрыв котла привел к разрушениям в квартире
09.01.17

Жильцы одного из многоквартирных двухэтажных домов в Коноше сегодня ранним утром сообщили в экстренные службы о предполагаемом взрыве на верхнем этаже кирпичной двухэтажки.

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Жертвами пожара в Холмогорском районе стали два человека
09.01.17

Сегодня ночью в дер. Заболотье Холмогорского района произошел пожар, в результате которого погибли два человека.

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В Архангельске и Коноше горели расселенные дома
09.01.17

Накануне поздним вечером в г. Архангельске на ул. Набережная Северной Двины загорелся нежилой двухэтажный дом.

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Причиной пожара, в котором погибли два человека, могла стать неисправность печи
09.01.17

Пожарные дознаватели выясняют обстоятельства пожара, произошедшего в ночь с 31 декабря на 1 января в пос. Савинский Плесецкого района.

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Холмогорские пожарные спасли трех водителей, замерзающих на трассе
09.01.17

За время новогодних праздников, когда температура в Архангельской области опускалась до -48 градусов, пожарные ОГПС-16 Холмогорского района оказали помощь трем водителям, замерзающим на трассе М-8. Людей подвела техника, не выдержавшая холодов, и собственная самонадеянность - не по сезону легкая одежда и неготовность к возможным нештатным ситуациям на дороге.

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В результате столкновения трех автомобилей пострадали 7 человек
09.01.17

7 января вечером на автодороге Архангельск - Северодвинск около пос. Рикасиха столкнулись три иномарки: Toyota Corolla, Skoda Yeti и Nissan X-Trail.

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В Шенкурском районе при пожаре погиб мужчина
08.01.17

Сообщение о пожаре в д. Степычевская МО «Шеговарское» поступило сегодня около 3 часов ночи.

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Мужчина получил ожоги в результате газового инцидента
07.01.17

ЧП произошло сегодня около 16 часов в пятиэтажном доме на ул. 23 гвардейской дивизии в г. Архангельске.

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на 112

Новости УМВД, РУФСКН, СК

В рамках акции «Зарядка со стражем порядка» в городе Каргополе Архангельской области полицейские провели несколько футбольных матчей с детьми
08.08.16

Накануне Дня физкультурника на городском стадионе г. Каргополя Архангельской области сотрудники полиции организовали для детей зарядку на свежем воздухе и футбольный турнир.

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О предоставлении УМВД России по Архангельской области государственной услуги по выдаче архивных справок
25.07.16

Информационный центр УМВД России по Архангельской области предоставляет государственную услугу по выдаче архивных справок.

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В УМВД России по Архангельской области наградили отличившихся сотрудников
21.07.16

Сегодня в торжественной обстановке в рамках расширенного заседания коллегии регионального УМВД были вручены награды отличившимся сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел.

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Сотрудники полиции раскрыли кражу ювелирных украшений
20.07.16

Информация о хищении золотых украшений общей стоимостью порядка 28 тысяч рублей из квартиры дома, расположенного по ул. Катунина в п. Катунино, поступила в полицию 13 июля текущего года.

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Ребята из г. Котласа Архангельской области вышли в финал Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа» (видео)
20.05.16

Сегодня началось голосование в рамках финального этапа конкурса детского творчества МВД России «Полицейский Дядя Степа».

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Сотрудники УМВД России по городу Архангельску побывали в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны
08.05.16

Накануне празднования 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов сотрудники УМВД России по городу Архангельску посетили ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла.

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В Архангельске завершился очередной этап спартакиады УМВД России по Архангельской области – чемпионат по волейболу
05.05.16

В этом году ведомственный турнир собрал 20 команд, представляющих подразделения и территориальные отделы МВД России по Архангельской области

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Сотрудники УМВД России по Архангельской области обеспечили правопорядок при проведении мероприятий, посвященных празднованию 1 мая и православной Пасхи
03.05.16

1 мая в День весны и труда на территории региона состоялось 19 общественно-массовых мероприятий, а также 60 мероприятий, посвященных празднованию Светлого Христова Воскресения, Пасхи, в которых по данным сотрудников органов внутренних дел приняли участие около 20 тысяч человек.

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Концерт фронтовой бригады 2

 

 

 

Безопасность Архангельской области

Информация о ледовых переправах на 09.01.2017

pereprava

Новогодние советы от спасателей

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Телефоны экстренных служб для абонентов всех операторов мобильной связи Архангельской области

112 — единая служба спасения;
101 — служба пожарной охраны;
102 — полиция;
103 — скорая медицинская помощь;
104 — аварийная служба газовой сети.

Телефоны доверия

8 8182 216-428 — УМВД России по Архангельской области;
8 8182 421-616 — региональное управление ФСКН России по Архангельской области;
8 8182 299-999 — ГУ МЧС России по Архангельской области.

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708-й на связи

Программа ГИБДД УМВД России по г.Архангельску

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Автор проекта

Игорь ГРИГОРЬЕВ

При поддержке

Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области