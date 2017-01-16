Безопасность Архангельской области

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Понедельник, 16 Январь 2017

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Поиски заблудившегося в лесу 7 летнего мальчика 

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Последние новости

В Архангельской области определены места крещенских купаний
16.01.17

В ночь с 18 на 19 января проводится православный праздник Крещение Господне. Традиционно будут организованы крещенские иордани. В этом году к открытию планируется 36 купелей, что на одну меньше, чем в прошлом году.

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Пожарные Онеги и Шенкурска спасли из огня двоих человек
16.01.17

В ночь на 15 января в двух городах Архангельской области произошли пожары, на которых были спасены два человека.

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Горела сауна и столярный цех
16.01.17

14 января в д. Левковка (Заостровье, Приморский район) произошел пожар в частном столярном цехе.

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В ДТП на трассе Архангельск – Северодвинск пострадали 5 человек
16.01.17

Накануне около 22 часов вечера на автодороге Архангельск – Северодвинск, в районе д. Тойнокурье, столкнулись два автомобиля.

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При пожаре в Коноше погибла женщина
16.01.17

В конце ноября прошлого года в Коноше сдали в эксплуатацию несколько трехэтажных кирпичных домов в рамках реализации областной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». В одной из новостроек на пр. Октябрьском сегодня ночью произошел пожар.

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АЗС на трассе М-8 приостановила работу в результате пожара
16.01.17

Накануне днем произошел пожар на автозаправочной станции на 134 км автодороги М-8, в пос. Брин-Наволок Холмогорского района.

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Какой будет погода на Крещение?
16.01.17

По данным специалистов Архангельского Гидрометцентра в предстоящие дни Архангельская область по-прежнему будет находиться под влиянием циклонов.

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Два человека погибли при пожарах в Архангельске и Северодвинске
15.01.17

В субботу ранним утром произошел пожар в частном деревянном доме по ул. Володарского в Архангельске.

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на 112

Новости УМВД, РУФСКН, СК

В рамках акции «Зарядка со стражем порядка» в городе Каргополе Архангельской области полицейские провели несколько футбольных матчей с детьми
08.08.16

Накануне Дня физкультурника на городском стадионе г. Каргополя Архангельской области сотрудники полиции организовали для детей зарядку на свежем воздухе и футбольный турнир.

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О предоставлении УМВД России по Архангельской области государственной услуги по выдаче архивных справок
25.07.16

Информационный центр УМВД России по Архангельской области предоставляет государственную услугу по выдаче архивных справок.

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В УМВД России по Архангельской области наградили отличившихся сотрудников
21.07.16

Сегодня в торжественной обстановке в рамках расширенного заседания коллегии регионального УМВД были вручены награды отличившимся сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел.

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Сотрудники полиции раскрыли кражу ювелирных украшений
20.07.16

Информация о хищении золотых украшений общей стоимостью порядка 28 тысяч рублей из квартиры дома, расположенного по ул. Катунина в п. Катунино, поступила в полицию 13 июля текущего года.

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Ребята из г. Котласа Архангельской области вышли в финал Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа» (видео)
20.05.16

Сегодня началось голосование в рамках финального этапа конкурса детского творчества МВД России «Полицейский Дядя Степа».

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Сотрудники УМВД России по городу Архангельску побывали в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны
08.05.16

Накануне празднования 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов сотрудники УМВД России по городу Архангельску посетили ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла.

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В Архангельске завершился очередной этап спартакиады УМВД России по Архангельской области – чемпионат по волейболу
05.05.16

В этом году ведомственный турнир собрал 20 команд, представляющих подразделения и территориальные отделы МВД России по Архангельской области

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Сотрудники УМВД России по Архангельской области обеспечили правопорядок при проведении мероприятий, посвященных празднованию 1 мая и православной Пасхи
03.05.16

1 мая в День весны и труда на территории региона состоялось 19 общественно-массовых мероприятий, а также 60 мероприятий, посвященных празднованию Светлого Христова Воскресения, Пасхи, в которых по данным сотрудников органов внутренних дел приняли участие около 20 тысяч человек.

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Концерт фронтовой бригады 2

 

 

 

Безопасность Архангельской области

Информация о ледовых переправах на 10.01.2017

pereprava

Телефоны экстренных служб для абонентов всех операторов мобильной связи Архангельской области

112 — единая служба спасения;
101 — служба пожарной охраны;
102 — полиция;
103 — скорая медицинская помощь;
104 — аварийная служба газовой сети.

Телефоны доверия

8 8182 216-428 — УМВД России по Архангельской области;
8 8182 421-616 — региональное управление ФСКН России по Архангельской области;
8 8182 299-999 — ГУ МЧС России по Архангельской области.

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708-й на связи

Программа ГИБДД УМВД России по г.Архангельску

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Автор проекта

Игорь ГРИГОРЬЕВ

При поддержке

Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области