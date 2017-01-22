Безопасность Архангельской области

Фильм о деятельности Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (краткая справка)
67-летняя жительница Северодвинска доставляла немало хлопот своим соседям по пятиэтажному дому.
Накануне около 8 часов утра на 21 км автодороги Котлас – Ильинско-Подомское водитель автомобиля «Opel Corsa» не справился с управлением, легковушка съехала с дороги и перевернулась на крышу. Никто не пострадал.
По информации от ФГБУ «Северное УГМС» утром и днем 20 января в гг. Архангельск, Северодвинск, Новодвинск ожидается усиление северо-западного ветра порывами 22-27 м/с.
Вот и закончились зимние каникулы. В школах и детских садах закипела работа. Разумеется, продолжились занятия и в дружинах юных пожарных.
Сегодня около 21 часа прохожие сообщили на 01 о пожаре в автомобиле «Volkswagen Golf», стоящем на территории ГСК «Двинской» (ул. Усть-Двинская, Архангельск).
Кран в Северодвинске
Сегодня около 11 часов утра обеспокоились работники школы №6 г.Северодвинска: на их глазах стрелы двух башенных кранов были повернуты от строящегося поблизости от школы объекта.
В связи с происшествием в жилом двухэтажном доме в деревне Лаголово Ломоносовского района Ленинградской области, где поздним вечером 18 января 2017 г. произошел взрыв газового баллона, в результате чего обрушились перекрытия здания, Главное управление МЧС России по Архангельской области напоминает жителям области о правилах безопасного использования газового оборудования.
Сегодня ночью в пос.Коноша с промежутком в полтора часа загорелись два 2-этажных нежилых дома (предназначены под снос). Оба дома расселены в прошлом году, поэтому в результате пожаров нет ни погибших, ни пострадавших.
Накануне Дня физкультурника на городском стадионе г. Каргополя Архангельской области сотрудники полиции организовали для детей зарядку на свежем воздухе и футбольный турнир.
Информационный центр УМВД России по Архангельской области предоставляет государственную услугу по выдаче архивных справок.
Сегодня в торжественной обстановке в рамках расширенного заседания коллегии регионального УМВД были вручены награды отличившимся сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел.
Информация о хищении золотых украшений общей стоимостью порядка 28 тысяч рублей из квартиры дома, расположенного по ул. Катунина в п. Катунино, поступила в полицию 13 июля текущего года.
Сегодня началось голосование в рамках финального этапа конкурса детского творчества МВД России «Полицейский Дядя Степа».
Накануне празднования 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов сотрудники УМВД России по городу Архангельску посетили ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла.
В этом году ведомственный турнир собрал 20 команд, представляющих подразделения и территориальные отделы МВД России по Архангельской области
1 мая в День весны и труда на территории региона состоялось 19 общественно-массовых мероприятий, а также 60 мероприятий, посвященных празднованию Светлого Христова Воскресения, Пасхи, в которых по данным сотрудников органов внутренних дел приняли участие около 20 тысяч человек.
Информация о ледовых переправах на 10.01.2017
Телефоны экстренных служб для абонентов всех операторов мобильной связи Архангельской области
112 — единая служба спасения;
101 — служба пожарной охраны;
102 — полиция;
103 — скорая медицинская помощь;
104 — аварийная служба газовой сети.
Телефоны доверия
8 8182 216-428 — УМВД России по Архангельской области;
8 8182 421-616 — региональное управление ФСКН России по Архангельской области;
8 8182 299-999 — ГУ МЧС России по Архангельской области.
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Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области